Fc Ponsacco in trasferta, mister Pagliuca: "Dobbiamo fare punti anche in esterna"

Il Ponsacco per rimanere fuori dalla zona play-out, distante appena una lunghezza dopo gli ultimi due capitomboli contro Cannara e Monterosi. Il Gavorrano di mister Indiani e del grande ex Cristian Brega, la grande delusa di questo prima parte di stagione invece, per uscire dal pantano dei bassi fondi dato che attualmente è relegata addirittura al penultimo posto, sia pure con una partita in meno. E’ solo il 12esimo turno del girone d’andata quello che va in scena domani in terra maremmana ma la posta in palio comincia già ad essere parecchio pesante.

L’abbraccio a Brega, miglior attaccante di tutta la serie D l’anno scorso in maglia rossoblù, sarà coloroso e intenso. In campo, però, sarà battaglia: il Ponsacco ha la necessità stringente di cominciare a fare punti anche lontano dal Comunale dato che in trasferta, finora, ha raccolto appena tre punti, grazie alla vittoria in quel di Pomezia arrivata nell’ormai lontana seconda di campionato. “Ai ragazzi l’ho detto chiaramente: basta regali - ha tuonato al riguardo l’allenatore rossoblù Luigi Pagliuca nella conferenza stampa della vigilia -: soprattutto nelle gare esterne, troppe volte quest’anno siamo usciti dal campo con tanti complimenti e pacche sulle spalle per l’ottimo gioco espresso ma senza conquistare punti. Non deve più accadere”.

Per verificare se il messaggio è stato recepito, non ci sarà da attendere molto:“Andiamo là per fare una grande partita e tornare a casa con un risultato positivo – ha proseguito il tecnico del Ponsacco –, anche se siamo consapevoli di affrontare una grandissima squadra, costruita per puntare chiaramente alla promozione: è vero che adesso si trova in una situazione difficilmente immaginabile ad inizio campionato, ma i valori non si discutono: sulla carta è una delle squadre più forti del campionato”.

Domani a Gavorrano saranno ancora out Pelliconi e Prete. Ci sarà, invece, Yuri Papi: il fantasista è reduce da qualche acciacco e in settimana non ha potuto lavorare con continuità, ma domani sarà a disposizione.

Fonte: Fc Ponsacco - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calcio