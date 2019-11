'Se io fossi te', rassegna a San Casciano: spettacolo di danza integrata 'Marked' al Teatro Niccolini

Adam Benjamin, pioniere della danza integrata in Europa, è lo special guest della seconda edizione della rassegna di teatro danza “Se io fossi te - Incontri Internazionali su Arte e Abilità Differenti”, ideata e curata dalla Compagnia Xe di Julie Ann Anzilotti. Il docente e coreografo inglese debutterà domani, domenica 24 novembre alle ore 21, al Teatro Niccolini di San Casciano con lo spettacolo "Marked", presentato dalla Exim Dance Company. Dopo il debutto nazionale di "C'è un tempo" per la regia di Julie Ann Anzilotti, la biennale si propone, al suo secondo appuntamento, con la performance della compagnia inglese formata da artisti professionisti disabili e non che si esibiranno in una coreografia di Adam Benjamin. I performers in scena sono Ania Jurek, Lucy Freeman, Nathan Matthews, Antoni Androukalis & Kevin French. La produzione è firmata da Laura Henry con le musiche composte da Mathew Emmett e John Matthias.

Il terzo e ultimo evento della rassegna, in programma lunedì 25 novembre alle ore 10, è la tavola rotonda alla quale interverranno studiosi di spicco nazionale e internazionale per un confronto sul tema "Arte, Handicap, Amore". La giornata di studio offre un focus sulla relazione fra arte e handicap e la variabile ‘Amore’ attraverso la condizione di riflessioni ed esperienze. Tra i relatori ci sono Adam Benjamin, coreografo ed insegnante, Emanuela Cassola Soldati, danza movimento terapeuta e critico di teatro/danza, Patrizia Coletta, direttrice Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Anna Consolati, curatrice progetti internazionali danza inclusiva - CID di Rovereto, Marta Mantovani e Andrea Carnevale, operatori teatrali laLut e Coop. Valle del Sole, registi Compagnia dei Girasoli, Alessandro Pecini, regista Compagnia Teatrale Lunatikos ed esperto in Teatro terapia Angela Torriani Evangelisti, danzatrice e coreografa, direttrice artistica di Versiliadanza, Carlotta Fonzi, scrittrice e docente di Storia del Cinema, , Stefania Guerra Lisi, ideatrice del metodo Globalità dei Linguaggi, Maura Masini, assessore alle Politiche Culturali del Comune di San Casciano e fondatrice dell’Associazione Bambini Cri du chat, un rappresentante della Regione Toscana e Julie Ann Anzilotti direttore artistico della Compagnia Xe. La giornata è moderata da Augusta Brettoni, ricercatrice dell’Università di Firenze. Ingresso libero.

“Se io fossi te” è il primo evento in Toscana che si inserisce nel cartellone di una stagione teatrale con una manifestazione dedicata alla danza integrata. L’evento è sostenuto da Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di San Casciano.