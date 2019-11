Giornata mondiale contro la violenza: corso di autodifesa per le donne a Firenze

Dalla parte delle donne. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, la Asd Scuola dello Sport e la Fijlkam Toscana, Federazione judo lotta karate e arti marziali, organizzano un corso di difesa personale destinato proprio alle donne. Il primo incontro, che servirà anche per la preiscrizione al corso, si terrà sabato 30 novembre alle 15.30 presso la palestra della scuola comunale Mameli di via Corsali 3 a Firenze.

Un pomeriggio nel quale sarà spiegato il Metodo globale di autodifesa, con dimostrazioni pratiche commentate dagli istruttori federali. Requisito per la prova è solo la maggiore età, mentre non ci sono limiti di età e non è richiesta preparazione fisica.

Il Metodo globale di autodifesa è un sistema personalizzato, pensato e realizzato da Fijlkam e dedica particolare attenzione alle situazioni di violenza fisica e psicologica al fine di consentire alle vittime di sottrarsi alle aggressioni e, nelle circostanze estreme, contrastare le violenze prima dell’intervento della forza pubblica. Il corso viene svolto anche a fine di contribuire allo sviluppo della cultura del rispetto verso le persone, con particolare attenzione alle donne.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze