Greve contro la violenza sulle donne tra letture e arte

Greve in Chianti ha scelto il linguaggio dell’arte e della poesia per alzare un muro di parole, pennellate e racconti contro la violenza sulle donne. La giornata del 25 novembre sarà celebrata alle ore 17:30 nella biblioteca comunale Carlo e Massimo Baldini di Greve dove troverà spazio l'inaugurazione dei migliori lavori di pittura di Alfredo Correani e alcune opere di Verena Guerrini. La serata entrerà nel vivo con la lettura collettiva di poesia a cura di Enrico Taddei e dell'Associazione Giglio blu, Claudia Piccini e i poeti toscani.

“Continuiamo a lavorare in questo importantissimo ambito per l’abbattimento degli stereotipi di genere con il coinvolgimento dei cittadini, delle famiglie e delle scuole – afferma l’assessore alle Pari Opportunità Maria Grazia Esposito – è fondamentale che si attivino percorsi inclusivi fin dall’età scolare, la nostra scelta è ancora una volta quella di investire nell’attuazione di progetti educativi trasversali rivolti agli studenti del nostro territorio, coinvolti in un ciclo di incontri, in partenza a gennaio 2020, sul tema dell’uguaglianza dei diritti, della non violenza e del dialogo, in collaborazione con gli esperti e gli operatori dell’associazione Deneb”. In forma simbolica, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Greve esporrà all’esterno del Palazzo del Fiorino, in piazza Matteotti, un’opera d’arte contemporanea di Luca Carfagna. Sarà presente anche l’assessore alla Cultura Lorenzo Lotti.

