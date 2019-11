Impianto di compostaggio, sindaco reggente Rollo: "Il fallimento dell'impresa creerà ritardi e perdite di bilancio"

Il fallimento della Biotec Sistemi Srl, società mandataria del RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Imprese) composto con ICEF Costruzioni e Milici, per la costruzione dell’impianto di trattamento rifiuti organici di Gello di Pontedera creerà ritardi e perdite di bilancio – denuncia nuovamente Dario Rollo, sindaco reggente di Cascina.

Lo scorso luglio, Rollo era stato il primo e l’unico amministratore locale a denunciare quanto stesse accadendo. Geofor e il presidente Fortini avevano assicurato che i lavori si sarebbero conclusi come da programma. Ad oggi risulta che i lavori siano sempre in ritardo perché diversi mesi fa sarebbero dovute iniziare le prove in bianco, successivamente la messa in esercizio e, dopo 8 mesi di tempo, la messa a regime dell’impianto. Ecco arrivare a marzo 2020, data che il Presidente ha indicato come stabilita. In realtà a marzo 2020 si arriverà forse per il primo step, non a regime come previsto. Ciò che più preoccupa e per la quale non si è data alcuna notizia ai comuni soci è l’impatto economico sul bilancio 2019 di Geofor spa, in considerazione che l’avvio dell’impianto era stato previsto a metà 2019 e che erano stati previsti maggiori ricavi nel budget previsionale, legati, in particolare, alla valorizzazione dell’energia elettrica per un importo pari a 244.000,00 euro (ottobre-dicembre). La stessa società infatti ha dichiarato lo scorso 11 luglio che il ritardato funzionamento potrà avere “riverberi negativi sui conti aziendali”.

Il socio comune di Cascina, in considerazione che tali “riverberi negativi” si ripercuoteranno sui conti aziendali e pertanto sui costi del servizio e quindi nelle bollette Tari per i cittadini, desidera conoscere tali dati e soprattutto quali azioni sono state intraprese per evitare che ciò accada. In realtà, il presidente del CdA di Geofor Spa, dott. Fortini, nonché presidente di RetiAmbiente Spa (società holding proprietaria del 100% di Geofor Spa), non ha mai dato alcuna comunicazione ai soci di quanto stesse avvenendo. Le domande e i dubbi sono tanti – continua Rollo. A preoccupare, oltre che all’aspetto impiantistico e alle risorse economiche derivanti dallo stanziamento di 19 milioni di euro (e soprattutto degli oltre 7,2 milioni già pagati alla società fallita e circa 2,3 ancora da pagare), è l’impatto economico che tale ritardo o blocco totale avrà sulla società Geofor, stazione appaltante, e sulla posizione di Geofor Patrimonio srl, società interamente pubblica, che ha garantito per l’operazione impiantistica. La cosa alquanto grave è che ancora nessun responsabile della Regione Toscana, dell’ATO Toscana Costa, di RetiAmbiente o di Geofor abbia informato dettagliatamente i comuni di quanto stesse accadendo, nonostante l’impianto in costruzione sia considerato strategico dall’Autorità di Ambito tanto da prevederlo nel piano straordinario facendo partire l’utilizzo del nuovo impianto di compostaggio dal secondo semestre 2019 per 44.000 t/a (è stato inserito nel piano nonostante i lavori di costruzione fossero bloccati e a conoscenza dei responsabili).

Anche la valutazione ambientale strategica della modifica del piano straordinario per il primo affidamento di servizio a RetiAmbiente, inviato alla Regione Toscana da parte di ATO il 28 maggio u.s., per l'acquisizione del relativo parere finalizzato all'emissione del provvedimento di verifica per l'assoggettamento o l'esclusione a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevede l’utilizzo del nuovo impianto a partire da giugno 2019. Questa è l’ennesima dimostrazione del fallimento totale, completo, delle politiche di gestione dei rifiuti della Regione Toscana e del PD che ha amministrato e gestito il territorio negli ultimi anni. Il governatore Rossi e compagni si ostinano ad accentrare tutti i servizi credendo di ottenere economie di scala. Non solo i costi sono aumentati, ma i servizi sono di gran lunga peggiorati – conclude Rollo.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

