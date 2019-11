Musica in Villa: Open Ensemble, archi e pianoforte in concerto a Livorno

L'Open Ensemble, nato come quartetto con pianoforte da un lungo rapporto di stima ed amicizia tra Giovanni Bacchelli (violoncello), Daniele Fredianelli (pianoforte), Riccardo Masi (viola) e Renata Sfriso (violino), legati per nascita o attività professionale alla città di Livorno e uniti nell'entusiasmo del “far musica insieme”, si è recentemente ampliato per la partecipazione dell'amica violinista livornese Gloria Merani e in questa formazione presenta due delle maggiori opere del Romanticismo musicale tedesco. I componenti dell'ensemble vantano un'importante carriera in orchestre di rilievo quali la Fenice di Venezia, L'Orchestra della Toscana, il Maggio Musicale Fiorentino, nel concertismo cameristico in Italia e all'estero e nell'insegnamento in conservatori quali il Cherubini di Firenze, il Mascagni di Livorno, il Venezze di Rovigo, il Paganini di Genova.

I due quintetti per pianoforte ed archi presentati dall'Open Ensemble in questo concerto, sono i primi grandi capolavori scritti per questo organico e, anche se seguìti da altri dello stesso calibro, restano ai vertici della produzione cameristica e complessiva dei compositori che li realizzarono a distanza di 22 anni uno dall'altro. L'op. 44, scritta da Robert Schumann a 32 anni di età, nel 1842, è dedicata all'amata moglie, Clara Schumann, e di questo amore egli esprime tutta la gioia energica, profonda e appassionata, offuscata solo nel sublime III movimento “In modo di una marcia”. La ricchezza della scrittura è di portata sinfonica, aspetto ereditato e fatto proprio da Johannes Brahms per l'analoga op.34, un lavoro che arriva a completamento nel 1864, Brahms trentunenne, dopo ben 4 anni di ripensamenti dell'autore, essendo, come ben sintetizza la sua più fidata consigliera e amica, Clara Schumann "... un'opera così piena d'idee che richiede un'intera orchestra...". In questo lavoro Brahms, ormai nel pieno della sua maturità, profonde appassionata energia vitale e splendida cantabilità. Entrambi i compositori dimostrano nei propri quintetti tutta la sapienza posseduta nell'uso della polifonia bachiana interpretata con la più fervida sensibilità romantica.

Tutti i concerti sono ad offerta libera

E' gradita la prenotazione: musmed@provincia.livorno.it - Tel. 0586 266711 – 266734

lunedì-mercoledì-venerdì ore 9-13; martedì-giovedì-sabato ore 9-19; domenica ore 15-19

In collaborazione con: Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Associazione di Cultura Mediterranea Shardan e Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo; con il sostegno della Sezione Soci Unicoop Tirreno di Livorno.

Fonte: ConcertArti - Ufficio stampa

