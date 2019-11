Regionali 2020, Giani: "Ecco cosa farò se sarò candidato"

Durante la presentazione del nuovo libro di Antonio Mazzeo, il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani ha dichiarato le prime cose che farà se sarà candidato.

Infatti, giovedì 28 il Pd scioglierà le riserve sul proprio candidato di centro sinistra.

"Voglio raffigurarmi nella sala del santuario di Montenero a Livorno, dove tutti i comuni sono chiamati a mandare il loro stemma" ha dichiarato Giani. "In seguito, voglio chiedere ad ogni sindaco della Toscana con una mail e poi di persona, di indicarmi le tre cose che vorrebbe veder realizzate nella prossima legislazione".

Il Presidente del Consiglio Regionale ha poi dato un giudizio sulla consiliatura che si sta per chiudere dicendo che "spesso sono state fatte leggi regionali di dettaglio rispetto a leggi nazionali. Invece sere creatività, ad esempio una legge strutturale per le ristrutturazioni degli impianti sportivi o la realizzazione di sale in immobili acquisiti dai comuni. Serve una semplificazione per richiedere mutui e avere aiuti dalla Regione".

"Mi vedrete molto più vicino come un sindaco tra i sindaci, invece di passare 3 giorni alla settimana a Roma" ha concluso Giani.

