Rubano un permesso di soggiorno e ricattano il proprietario: arrestati per estorsione a Firenze

Due uomini avrebbero rubato un permesso di soggiorno e poi avrebbero chiesto dei soldi ai proprietari per riaverlo. I due, un 26enne e un 28enne di origine marocchina, sono stati arrestati dai carabinieri a Firenze per estorsione.

I carabinieri, con la collaborazione della vittima titolare del permesso e della moglie, hanno fermato i due uomini durante l'incontro avvenuto ieri con la donna per ricevere 1000 euro, dentro a una macchina parcheggiata in via Reginaldo Giuliani.

Prima dell'intervento dei carabinieri, mentre era in corso lo scambio dei soldi per riavere il permesso, i due avrebbero detto alla donna che oltre a quei soldi avrebbe dovuto versare altri 2mila 500 euro.

Tutte le notizie di Firenze