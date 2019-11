Violenza di genere, presentazione dell'undicesimo Rapporto in Regione: il punto sui risultati ottenuti e le sfide per il futuro

Lunedì 25 novembre sarà la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Come sempre, la Regione Toscana dedicherà a questo tema una mattinata di lavori, dal titolo "Politiche e azioni della Regione Toscana 2015-2020. Un dibattito aperto sui risultati ottenuti e sfide per il futuro". Nel corso dei lavori, verrà presentato l'XI Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, a cura dell'Osservatorio sociale regionale; e si farà il punto anche su 10 anni di Codice Rosa (partito a Grosseto nel 2009).

Il convegno si terrà nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, dalle 9.30 alle 13.30. Dopo i saluti di Stefania Saccardi, assessora al diritto alla salute e al welfare, e di Rosanna Pugnalini, presidente della Commissione regionale pari opportunità, Monica Barni, vicepresidente con delega alle pari opportunità, parlerà di "Bilanci e sfide per il futuro". Silvia Brunori (Regione Toscana) e Daniela Bagattini (ricercatrice) presenteranno l'XI Rapporto sulla violenza di genere, e Vittoria Doretti, responsabile della Rete regionale Codice Rosa, racconterà i dieci anni di questa esperienza. La Prefetta di Firenze Laura Lega interverrà su "Lo Stato nella rete antiviolenza". Poi, alle 12, un tavola rotonda su "Una sfida per il futuro: semi-autonomia abitativa e reinserimento lavorativo, dalla riflessio ne sulla sperimentazione al rilancio qualitativo", con la partecipazione di rappresentanti di Centri antiviolenza e Società della Salute.

Alle ore 12 è previsto un briefing con la vicepresidente Monica Barni e l'assessora Stefania Saccardi, e con le relatrici disponibili.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana