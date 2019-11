Auto fuori strada nella notte a Santa Luce, ci sono feriti

Un'auto è uscita fuori strada a Santa Luce e ci sono quattro feriti. Il fatto è avvenuto alle 23.30 di ieri, sabato 23 novembre, all'altezza de La Gozzetta. Per cause ancora da accertare l'auto, con a bordo quattro persone, è finita fuori dalla sede stradale dopo l'autista ha perso il controllo del mezzo. I vigili del fuoco di Pisa e i sanitari inviati dal 118 sono arrivati sul posto: quattro persone sono state prese in consegna dai soccorsi, mentre i vigili hanno messo in sicurezza il veicolo.

Tutte le notizie di Santa Luce