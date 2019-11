Finisce con l'auto nel canale, salvata la conducente

Tanta paura ma lieto fine in Garfagnana: un'auto è finita nel canale Serchio di Soraggio nel comune di Sillano Giuncugnano. Nella prima mattinata di oggi, domenica 24 novembre, la conducente della vettura è stata trascinata dal flusso delle acque nel canale, poi è stata messa in salvo dai sanitari inviati dal 118.Le operazioni di recupero sono rese complesse dallo stato dei luoghi e dalla forte corrente torrentizia. Sul posto anche i vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana per la messa in sicurezza del veicolo.

Tutte le notizie di Sillano Giuncugnano