Crolla viadotto sull'A6 in Liguria, al lavoro anche i vigili del fuoco dalla Toscana

È crollato un tratto di viadotto in Liguria, lungo l'A6 Torino-Savona. Si tratta di trenta metri circa di autostrada vicino a Savona, all'altezza di Madonna del Monte. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e un elicottero sta sorvolando la zona. Anche dalla Toscana sono intervenuti rinforzi. Le immagini in arrivo dalla Liguria sono molto forti e ricordano quanto avvenne per il Ponte Morandi.

Personale componente la squadra Usar Medium della Toscana, attivato dal Centro Operativo Nazionale e costituito da 34 unità del personale di Pisa e di Firenze, è infatti partito alla volta del comando di Savona a seguito del crollo di un viadotto sull'Autostrada dei Fiori. "Dalle prime informazioni sembra che nel crollo siano rimaste coinvolte alcune autovetture con i loro occupanti" scrivono dai Vigili del Fuoco Toscana.

La zona di Savona è stata al centro di una forte ondata di maltempo nelle ultime settimane. L'ipotesi è che la causa sia una frana della montagna adiacente al viadotto.

