Gravissimo incidente a Arezzo: due morti e cinque feriti

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 24 novembre, a Arezzo. Tra Sitorni e Ceciliano, lungo la sr71, uno scontro ha portato a un tragico bilancio: due persone sono morte, cinque sono ferite e di queste due sono molto gravi. Due vetture si sarebbero scontrate frontalmente su una strada piuttosto trafficata, soprattutto a quell'ora.

Sul posto la polizia locale, le ambulanze e l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato due dei feriti, che secondo quanto si apprende verserebbero in gravi condizioni, all'ospedale Le Scotte di Siena. Sono in azione le forze dell'ordine per deviare il traffico sulle altre strade che dal Casentino vanno verso Arezzo e viceversa.

Le due vittime viaggiavano a bordo della stessa utilitaria, si tratta di una 66enne - al volante - e di un 70enne. Nell'altra auto, una station wagon, erano presenti un uomo e quattro donne, tutti di origini dominicane ma residenti a Arezzo.

