Grave incidente nella notte, codice rosso per una giovane a Sovigliana

Non era ancora l'una di notte quando a Sovigliana è avvenuto un grave incidente proprio sulla via principale, vale a dire viale Togliatti. Una trentenne è stata investita da una vettura ed è finita a terra, per poi essere portata in serie condizioni in ospedale nella vicina Empoli. Assieme a lei è stata colpita anche un'altra persona.

Non si conosce ancora nel dettaglio la dinamica dell'incidente, ma pare che la giovane sia stata investita su viale Togliatti mentre cercava di attraversare la strada assieme all'altra persona ferita. Immediato l'arrivo dei soccorsi e anche delle forze dell'ordine: sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di ricostruire la situazione.

Presenti due automediche e due ambulanze della Pubblica Assistenza e della Misericordia, entrambe di Empoli. La trentenne ha subito traumi importanti ed è stata portata al San Giuseppe in codice rosso. In ospedale anche la seconda persona coinvolta.

