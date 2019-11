Lavori al campo sportivo di Sambuca, investimento da 22mila euro

Un nuovo investimento nel settore sportivo messo in campo dal Comune di Barberino Tavarnelle. Prendono il via domani, lunedì 25 novembre, i lavori per la sostituzione e l'adeguamento delle reti di recinzione al campo sportivo di Sambuca Val di Pesa. Un'opera che punta a migliorare qualità e sicurezza di uno degli impianti sportivi più importanti del territorio comunale. L'opera prevede la realizzazione della nuova recinzione perimetrale lungo la Strada Provinciale SP 94. Le zone interessate dall'intervento sono quelle a lato dell'ingresso, degli spogliatoi, delle tribune e della viabilità. L'intervento, per un investimento complessivo pari a €22000, comprende anche la sostituzione della rete parapalloni.

Per il sindaco David Baroncelli si tratta di un intervento di rilievo che rispetta gli impegni assunti con la comunità. "Alle parole devono seguire necessariamente i fatti - sottolinea il primo cittadino - questo è l'unico modello politico-amministrativo in cui credo e mi muoverò per il futuro, l'efficacia di un'attività istituzionale, seppure nelle difficoltà, è data da azioni programmatorie e strumenti di operatività con i quali dare risposte alle necessità che le associazioni richiedono e condividono con l'amministrazione comunale in un percorso di ascolto, confronto e collaborazione. L'obiettivo di mantenere e valorizzare i nostri impianti, attraverso un piano puntuale di opere di adeguamento e restyling, permette alle società di migliorare le loro performances e puntare a conseguire risultati sempre più qualificanti. Dal progetto di rendere sicuri e moderni gli stadi comunali trae vantaggio anche lo stato di salute del tessuto sociale che può esprimere vitalità e trovare occasioni per rafforzare il senso di comunità intorno al mondo dello sport".

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

