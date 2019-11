Orienta il tuo futuro: scuole, imprese e università a confronto

Si svolgerà martedì prossimo, 26 novembre, presso Arezzo Fiere e Congressi (via Spallanzani 23 Arezzo) la giornata dedicata al progetto regionale ‘Orienta il tuo futuro', promosso dalla Regione Toscana e finanziato dal Fondo Sociale Europeo per dare uno strumento in più ai ragazzi degli istituti superiori per una ‘scelta consapevole' del proprio cammino universitario. L'iniziativa coinvolge i quattro atenei toscani (Firenze, Pisa, Siena, Unistrasi) con la regia dell'agenzia formativa Forium di Santa Croce sull'Arno (PI).

L'incontro si aprirà alle ore 10 con i saluti istituzionali, proseguirà fino alle 13 con la formazione per docenti ed i laboratori di orientamento e si concluderà nel pomeriggio con una sessione finale durante la quale saranno restituiti i risultati dei laboratori e si confronteranno studenti, Università e Regione Toscana.

Per la Regione interverranno la vicepresidente Monica Barni (istruzione e ricerca) e gli assessori regionali Cristina Grieco (formazione e lavoro) e Vincenzo Ceccarelli (trasporti e infrastrutture), oltre al presidente Azienda DSU Toscana Marco Moretti.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

