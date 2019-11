Lieve malore in Toscana per il professore che ha minacciato gli studenti 'Sardine'

Si è sentito male nella sua casa in Toscana il professore finito nel mirino per il post contro le Sardine. Il docente qualche giorno fa è salito alla ribalta perché avrebbe minacciato i suoi studenti una bocciatura in caso di partecipazione al movimento anti-Salvini delle Sardine a Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino, dove il professore lavora.

Oggi, domenica 24 novembre, l'uomo ha accusato un lieve malore nella sua residenza di Torrano, frazione piccolissima di Pontremoli. Sarebbe stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 e portato per precauzione all'ospedale Apuane Noa di Massa, dove ha svolto accertamenti.

Massimo riserbo da parte della Azienda sanitaria locale: l'ipotesi è che l'insegnante abbia accusato un lieve malessere dopo le tensioni scaturite nelle ultime ore a seguito del suo post poi rimosso. Dopo la pubblicazione, e la conseguente fama social, il professore aveva chiesto scusa.

Tutte le notizie di Pontremoli