Tentata rapina in un centro massaggi: nei guai tre giovani, due sono minorenni

Nel mirino di tre giovani, due dei quali minorenni, è finito un centro massaggi gestito da cinesi in via Pistoiese a Prato. I fatti si sono consumati nella mattinata di sabato 23 novembre: i tre sono arrivati al centro e uno ha chiesto alla titolare un massaggio. Prima di andare via, però, il giovane si è impossessato di un paio di forbici lasciate nel bagno e ha minacciato la titolare di consegnare l’incasso, mentre i due complici si accertavano che non entrassero altre persone. La donna non si è lasciata intimorire e ha reagito. A quel punto i ragazzi si sono dati alla fuga mentre l'esercente chiedeva aiuto a dei negozianti e al 112. Nel frattempo una pattuglia dei carabinieri ha notato l'inseguimento. I militari si sono subito attivati, intercettando e bloccando i ragazzi. I due minorenni sono stati segnalati al Tribunale dei minorenni di Firenze mentre il terzo maggiorenne è stato tratto in arresto e ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Prato in attesa del rito direttissimo. Tutti dovranno rispondere dell'accusa di tentata rapina aggravata in concorso.

