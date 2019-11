Tuttocuoio asfaltato, lo Scandicci vince col poker

Una domenica da dimenticare, un ko che non arrivava da tanto tempo e che si dimostra pesante. Il Tuttocuoio perde a Scandicci e lo fa malamente, sotterrato da un poker che non ammette repliche. Quattro a zero per lo Scandicci: apre Sinisgallo nel primo tempo e poco dopo raddoppia Ferretti, nella ripresa il tris è di Poli e poi arriva la ciliegina sulla torta all'ultimo minuto col quattro a zero definitivo. Di seguito il tabellino a cura di Almanacco Calcio Toscano.

Scandicci-Tuttocuoio 4-0

SCANDICCI: Timperanza, Zaccagnini, Frascadore, Sinisgallo, Colombini, Manganelli, Poli, Borgarello, Ferretti, Guidelli, Mugelli. A disp.: Ubirti, Pucci, Nieri, DI LEO, Feroce, Carnevale, Barletti, Sacca, Saccardi. All.: Davitti

TUTTOCUOIO: Moscatelli, Videtta, Bertolucci, Ercoli, Ruggero, Bagatti, Iroanya, Boldini, Pedalino, De Cerchio, De Carlo. A disp.: Giannangeli, Chiti, Diolaiti, Benericetti, Lepri, Maresca, Principe, Chicchiarelli, Fino. All.: Infantino

