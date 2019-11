'L'arte fuori dai musei', il giovane Simone Isoldi in mostra a Fucecchio

Sarà inaugurata il prossimo sabato 30 novembre, alle ore 16.30, presso l'Auditorium LaTinaia del Parco Corsini (via del Cassero) di Fucecchio, la mostra pittorica del giovane Simone Isoldi dal titolo L'arte fuori dai musei. Il variegato mondo dell'artista, classe 2001, come testimoniano la sua attenzione per l’anatomia umana e lo studio della pittura classica, spazia dal neorealismo al contemporaneo, dall'immobilismo della natura morta, ai ritratti femminili, dagli sguardi dalle reminiscenze egizie, fino alla maestosità dei dettagli, dei paesaggi toscani.

Simone Isoldi, studente al quinto anno del Liceo Artistico "Virgilio" di Empoli, da sempre appassionato di pittura e musica, nei giorni dedicati alla personale, nel comune di Fucecchio, esporrà le opere realizzate attraverso un corpus variegato di tecniche pittoriche che intervallano l'utilizzo della tempera acrilica, acquerelli, della china e del carboncino, regalando sperimentali effetti di luci ed ombre ad un mondo personale, forse anche onirico, che vive nell'arte.

La bravura del giovane Isoldi era stata annunciata già lo scorso aprile quando era stato chiamato a realizzare la copertina del libro "Essere campioni è un dettaglio" dello scrittore empolese, Paolo Bruschi. L'arte, per il giovane artista toscano, diventa quindi la chiave d’accesso e di conoscenza del mondo circostante e dei propri sogni. “Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni” scriveva Van Gogh, ed è forse sulla scia dei sogni, dei giovani, e dei giovani sogni che l’arte può essere ritenuta per chiunque la pratichi, una delle più rilevanti forme conoscitive dello spirito umano e di empatia, con se stessi e verso gli altri.

L'arte fuori dai musei di Simone Isoldi. L'esposizione dei quadri resterà visitabile nei giorni martedì 3, giovedì 5 e sabato 7 dicembre dalle ore 17 alle 18.30. Inaugurazione, sabato 30 novembre, ore 16:30.

Fonte: Ufficio stampa

