Vanni Santoni presenta il suo romanzo a #SPAZIOlibri

Primo appuntamento con la rassegna #SPAZIOlibri con un unico evento suddiviso in due serate presso i locali dell’associazione in via Fiorentina 22, Figline e Incisa Valdarno: giovedì 28 novembre, alle 21, sarà protagonista l’affermato scrittore valdarnese VANNI SANTONI con il suo romanzo “I FRATELLI MICHELANGELO” (Mondadori); venerdì 29 novembre, in anteprima nazionale, riflettori puntati sul libro “BEKAERT, LA FABBRICA CHE NON VOLLE CHIUDERE” (Edizioni Clichy) insieme ai coautori Domenico Guarino e Daniele Calosi.

Si inizia dunque giovedì 28 alle 21 con Vanni Santoni ed i suoi “I Fratelli Michelangelo”, romanzo definito dalla critica come “opera della maturità” per il prolifico autore valdarnese sulla ribalta nazionale da ormai più di un decennio. Dopo l’esordio con “Personaggi precari”, Santoni ha pubblicato, tra gli altri, “Gli interessi in comune” (Feltrinelli), “Se fossi fuoco arderei Firenze” (Laterza), “La stanza profonda” (Laterza, candidato al Premio Strega). Con “I Fratelli Michelangelo”, Santoni esplora le vite di quattro fratelli in viaggio verso il proprio destino. Con la moderazione del direttore di Valdarno Oggi, Roberto Bertoncini, insieme all’autore siederanno Andrea Campucci, noto scrittore toscano, e Gianni Somigli, autore e collaboratore di Valdarno Oggi.

La “nostra fabbrica” sarà invece protagonista della serata di venerdì 29, sempre ore 21: Domenico Guarino, giornalista e scrittore, presenterà in anteprima nazionale “Bekaert, la fabbrica che non volle chiudere”. Il volume, costruito intorno ad una conversazione con il segretario della Fiom Daniele Calosi ed alle testimonianze corali di operai, famiglie, istituzioni, cittadini, racconta con un taglio diverso la vicenda Bekaert come una moderna epopea, in cui piccoli David operai si oppongono ai Golia della globalizzazione. La serata evento, patrocinata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, sarà coordinata dal direttore di Valdarno Oggi, Roberto Bertoncini, con la collaborazione di Gianni Somigli; sarà presente Giulia Mugnai, sindaco di Figline e Incisa Valdarno, che porterà il saluto dell’Amministrazione comunale.

Durante le due serate sarà possibile inoltre ammirare la mostra “Frammenti del viaggio”, una selezione delle opere del grande Giampaolo Talani inaugurata lo scorso 7 novembre in concomitanza con il battesimo della sede dell’associazione SPAZIO92 e della redazione del periodico d’informazione locale Valdarno Oggi.

