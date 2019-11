150 anni di Tavola periodica, appuntamento a Firenze

Ha 150 anni e non li dimostra. La Tavola periodica degli elementi chimici, uno dei più straordinari sistemi per comprendere la più profonda natura della materia e prevederne il comportamento, è ancora oggi fonte di ricerca e di spunti per il futuro non solo della chimica, ma anche della fisica nucleare e della filosofia della scienza. Per salutare questa ricorrenza – l'UNESCO ha dichiarato il 2019 come "International Year of the Periodic Table" – mercoledì 27 novembre, a partire dalle 10, si terrà presso la Sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti un convegno dal titolo "The Periodic Table. Our Legacy for Current Challenges". L’appuntamento è organizzato dall’Università di Firenze, dalla rivista scientifica internazionale Substantia, edita dalla casa editrice dell’Ateneo Firenze University Press, e dalla Fondazione Ferroni.

Il convegno si aprirà con il saluto del rettore Luigi Dei. Interverranno Pierandrea Lo Nostro, docente di Chimica fisica di Unifi e responsabile scientifico di Substantia, su “The celebration of the Periodic Table”; Duccio Tatini dell’Ateneo fiorentino su “Overlook on Substantia”; Vincenzo Balzani, professore emerito dell’Università di Bologna in lizza per il Nobel nel 2016, su “Sending light on the Periodic Table”; Brigitte Van Tiggelen della Science History Institute, di Parigi su “International Year of the Periodic Table. The art of commemorating and what history of science can do for scientists”; Annette Lykknes della Norwegian University of Science and Technology di Trondheim su “The Women Behind the Periodic System and What These Stories Can Teach us About Science?”

Per l’occasione saranno presentati anche sei numeri speciali di Substantia dedicati alla Tavola Periodica e ad argomenti di ampio interesse quali l'acqua, l'energia, la sostenibilità, la "open science". Ogni pubblicazione è curata da esperti di fama internazionale.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze