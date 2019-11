L'ora in più al Cattaneo per un apprendimento a 360°

Una 34esima ora settimanale in cui lo studente sceglie l'attività che preferisce ma con una importante novità: questa viene valutata e il punteggio fa media con il resto delle altre materie. La sperimentazione è stata attivata da due mesi all'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato grazie a un aumento di offerta formativa pianificato a inizio anno scolastico. In sostanza, in un quadro in cui le ore di lezione sono composte da 55 minuti, l'istituto ha pensato di sfruttare la possibilità di allargare il tempo scuola da 32 a 34 unità orarie settimanali nelle classi prime e seconde.

Se al primo anno è stata potenziata la matematica con un'ora in più e in seconda, allo stesso modo, lingua italiana, la 34esima ora è rappresentata da un'attività di 30 ore annue scelta in una “rosa” offerta dalla scuola stessa. Troviamo per esempio il potenziamento delle lingue, con l'inserimento dello spagnolo che non è previsto nel biennio, teatro, coro, attività legate alla conoscenza del tartufo, sport o la gestione del “giardino delle biodiversità” collocato sul tetto della scuola.

Le società sportive, a loro volta, possono siglare convenzioni con il “Cattaneo” affinché la loro attività possa essere convalidata come quella della 34esima ora, impegnandosi a fornire competenze trasversali valutabili alla fine dell'anno ai fini della “pagella”. Questa opportunità che lega il mondo dello sport a quello della scuola fa parte di un più ampio programma dell'istituto sanminiatese denominato "Cattaneo per lo sport", il cui obiettivo è valorizzare il contributo che può dare una corretta pratica di attività fisica alla crescita della persona.

La sperimentazione del 2019/20 ha interessato quest'anno solo le classi prime dell'indirizzo economico. Il 24% dei ragazzi, per un totale di 26 alunni, hanno scelto di convalidare l'attività sportiva. Poi ci sono 24 allievi che studiano spagnolo come lingua ulteriore, circa 40 che fanno un'ora in più di lingua straniera, una decina che si occupa di giardinaggio. «Questo è un primo passo verso la personalizzazione del curriculum scolastico – commenta il dirigente scolastico del “Cattaneo”, Alessandro Frosini – perché siamo convinti che ha sempre meno senso la scuola in cui tutti fanno sempre la stessa cosa. Ecco perché dobbiamo fare di tutto per valorizzare i diversi talenti e le personali vocazioni di ciascun ragazzo e ragazza. Se la sperimentazione porterà i suoi frutti, come auspichiamo, l'idea è il prossimo anno interessare tutto il biennio del corso economico e le seconde classi del chimico».

Infine, per chi resta a scuola il pomeriggio per seguire le attività della 34esima ora o quelle extra curriculari viene offerta la possibilità del servizio mensa, convenzionato con il Comune di San Miniato, a tre euro a pasto, oltre che del “Cattaneo Express”, il pulmino che riaccompagna a casa gli studenti nel pomeriggio.

Fonte: It 'Cattaneo' di San Miniato

