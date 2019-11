Agitiamo il Rosso: flash mob oggi al Santa Maria Nuova

In occasione dell’odierna "Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne", si è tenuto oggi, 25 novembre, presso il presidio di Santa Maria Nuova, il flash mob di due minuti dal nome "Agitiamo il Rosso". Come sempre avvenuto dal 2014, la manifestazione di dissenso come categoria professionale è stata preceduta da un momento di raccoglimento (circa 10 minuti) nel Chiostro delle Medicherie, dove successivamente due colleghi hanno letto brani sull’argomento.

Il raduno è terminato dopo circa un quarto d’ora all’esterno dell’ospedale, presso la piazza di Santa Maria Nuova, dove una cospicua rappresentanza femminile fra le dipendenti dell’ospedale ha agitato silenziosamente dei palloncini rossi in segno di pacifica protesta. Tutti gli intervenuti sono poi defluiti in modo decoroso senza alcun intralcio alla fruibilità dell’ospedale.

Fonte: Asl Toscana Centro

