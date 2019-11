Al Gran teatro Puccini di Torre del Lago, Cena di Gala Eubiochef in favore di ANT

- Una cena all'insegna del "ben-essere", quella organizzata da Fondazione ANT in collaborazione con Vetrina Toscana per sensibilizzare le persone sul tema della cucina salutare. La Cena di Gala Eubiochef, cena di beneficenza in programma sabato 30 novembre alle ore 20.30 nel foyer del Gran teatro Puccini a Torre del Lago, con grandi chef e i prodotti di eccellenza del territorio, è stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

"Supportiamo con convinzione questa iniziativa – ha detto l'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Stefano Ciuoffo - che mette al centro l'aiuto prezioso che Ant mette a disposizione di persone meno fortunate. Una cena che vedrà protagonisti i prodotti del territorio, abilmente preparati da chef stellati. Un modo per diffondere e rafforzare il messaggio legato alle corrette abitudini alimentari, al saper scegliere gli alimenti giusti, quelli di stagione. Anche in questo il ruolo di Ant è molto importante, insistendo sul fatto che la prevenzione si fa a partire dalla buona tavola".

Nel corso della serata, saranno premiati i tre finalisti del concorso Eubiochef, contest nato con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico a un'alimentazione sana e di gusto: ANT e Vetrina Toscana hanno infatti invitato chef, food blogger e semplici appassionati a mandare le loro ricette "eubiotiche", ispirate al benessere (dal greco eu-bios: buona vita).

Ambientata nel foyer del Gran teatro Puccini, la cena di gala vedrà in prima linea gli chef di alcuni dei più prestigiosi ristoranti del territorio: Giuseppe Mancino chef del ristorante Il Piccolo Principe (due stelle Michelin) del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio; Maurizio Marsili chef del ristorante Pesce Briaco a Lucca; Cristoforo Trapani chef del ristorante La Magnolia (una stella Michelin) dell'Hotel Byron di Forte dei Marmi, insieme ai ragazzi degli Istituti Alberghieri Marconi di Viareggio e G. Minuto di Marina di Massa, proporranno la propria interpretazione del cibo buono e sano.

Durante la serata si esibiranno Veronica Pucci - arpa Fabiola Formiga - soprano; con la partecipazione del Ballerino e coreografo Alex Bordigoni. Presenta la serata Serena Magnanensi.

La partecipazione alla serata avrà un'offerta minima di 90€ a persona che sarà interamente devoluta alle attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica che Fondazione ANT porta avanti sul territorio toscano.

(Ha collaborato Daniela Mugnai, ufficio stampa Vetrina Toscana)

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Viareggio