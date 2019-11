Caso Flixbus a Siena, l'assessore Benini incontra gli studenti lucani

L’assessore all’Università Paolo Benini ha incontrato questa mattina una delegazione di studenti lucani sulla vicenda dell’operatore Flixbus della tratta Matera - Pisa con fermata a Siena e viceversa, che apportando variazioni di orari, durata dei tempi di percorrenza, cambi e soste prolungate, produrrà disagio agli utenti.

"Una decisione - afferma l’assessore - che, pur comprendendo le ragioni aziendali, avrà un impatto sulla vita dei nostri studenti fuori sede. Un cambiamento che rischia di incidere, in un futuro prossimo, anche sulla scelta del nostro ateneo. Ecco perché mi auguro che si possano trovare soluzioni che mettano al centro le persone, in questo caso i giovani con le loro famiglie, immaginando un trasporto su gomma che consideri anche l’opzione di sconti e abbonamenti per incentivare spostamenti comodi e veloci".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

