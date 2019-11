Come comportarsi in strada, incontro di formazione con la Fondazione Ciappi

‘Sulla strada come sul lavoro. Il valore sociale e aziendale della sicurezza stradale’. È questo il titolo dell’incontro di formazione e promozione della sicurezza stradale organizzato dall’Associazione nazionale lavoratori anziani onlus (Anla) e dalla Fondazione Matteo Ciappi onlus con il contributo del compartimento Polizia stradale Toscana e Polizia municipale di Firenze che si terrà domani, martedì 26 novembre, alle 17 nell’Auditorium di palazzo del Pegaso.

Nel corso dell’incontro saranno mostrati immagini e video di eventi reali, comportamenti errati da evitare alla guida e le precauzioni da tenere. Tra gli argomenti oggetto di discussione, le distrazioni alla guida; lo spostamento casa-lavoro-casa: condotte a rischio determinate dalla fretta; le utenze deboli quali pedoni, anziani, ciclisti e loro problematiche.

Modera e conduce l’incontro il presidente della Fondazione Ciappi, Andrea Ciappi. Interviene il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

L’associazione Anla è costituita dai lavoratori anziani delle aziende italiane. Nata nel 1949, vi aderiscono gruppi aziendali a dimensione nazionale e locale. L'Associazione è impegnata in ricerche, studi, convegni, proposte di legge, petizioni popolari, convenzioni di carattere sanitario, assicurativo, finanziario, commerciale e turistico a favore dei tesserati.

La Fondazione Matteo Ciappi Onlus è un ente senza fine di lucro costituito dai genitori per onorare la memoria di Matteo, ucciso a soli 27 anni in un omicidio stradale nel settembre 2015. Matteo era un dottore Forestale che all’attività di lavoro univa l’impegno come volontario della Protezione civile. L’azione della Fondazione è focalizzata a promuovere e sostenere le iniziative di volontariato, sulla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti.

