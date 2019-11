Consiglio comunale San Miniato, si parla di interporto e di Liliana Segre

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato, ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica , nel Palazzo Comunale , per il 28 novembre alle ore 17:00 per la trattazione del seguente ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Approvazione verbale seduta consiliare del 30.09.2019. (Settore Affari Istituzionali e Legali). Immediatamente eseguibile.

3. Approvazione verbale seduta consiliare del 04.11.2019. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

4. Risposta a interrogazione presentata il 04.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” in merito a abusi edilizi.

5. Risposta a interpellanza presentata il 04.11.2019 dai Gruppi Consiliari “Cambiamenti” e “Forza Italia” relativa a pianta organica.

6. Risposta a interpellanza presentata il 04.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Interporto”.

7. Risposta a interpellanza presentata il 04.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Questioni sanitarie”.

8. Risposta a interrogazione presentata il 04.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Lega” relativa ad allagamenti.

9. Risposta a interrogazione presentata il 04.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Lega” relativa a ristrutturazione complesso monumentale di San Domenico.

10. Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Partito Democratico” ad oggetto: “Contro i muri della vergogna"

11. Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Partito Democratico” ad oggetto: “Solidarietà alla Senatrice a vita Liliana Segre e richiesta di avviare il percorso per conferirle la cittadinanza onoraria”.

12. Mozione presentata il 04.11.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Liceo Marconi"

13. Documento unico di programmazione D.U.P. 2019 2021. Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici. (Segretario Generale). Immediatamente eseguibile

14. Riconoscimento debito fuori bilancio per i lavori eseguiti in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito evento meteorologico del 2 e 3 novembre 2019. Regolarizzazione spesa ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile

15. Bilancio di Previsione 201 9Bilancio di Previsione 2019--2021. Variazione. 2021. Variazione. (Settore (Settore Programmazione e Risorse Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile). Immediatamente eseguibile.

16. Rinnovo convenzione per la gestione della rete documentaria pisana Bibliolandia 2020 Rinnovo convenzione per la gestione della rete documentaria pisana Bibliolandia 2020--2024. Approvazione. 2024. Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibileImmediatamente eseguibile..

17. Istituzione “Bottega di Geppetto Centro Internazionale di Ricerca e Documentaione Istituzione “Bottega di Geppetto Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. Bilancio di Previsione 2019sull’Infanzia Gloria Tognetti. Bilancio di Previsione 2019--2021. Variazione. 2021. Variazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà. Immediatamente eseguibile..

18. Regolamento concessione in uso temporaneo di attrezzature comunali. Approvazione. o concessione in uso temporaneo di attrezzature comunali. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile(Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

19. Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali. Modifiche. Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali. Modifiche. (Settore Affari Interni ed (Settore Affari Interni ed Istituzionali). Immediatamente eseguibile ). Immediatamente eseguibile.

