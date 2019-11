'Coppia aperta, quasi spalancata': sold out al Politeama di Poggibonsi per lo spettacolo con Francini e Federico

Martedì 26 novembre, alle 21, secondo appuntamento sold out al Teatro Politeama di Poggibonsi nell’ambito della stagione congiunta dei Teatri della Valdelsa. Sul palco la celebre attrice Chiara Francini, già madrina della presentazione, insieme a Alessandro Federico nella celebre opera di Dario Fo e Franca Rame in Coppia aperta, quasi spalancata.

In Coppia aperta, quasi spalancata la protagonista è Antonia, sposata da tempo con un uomo che non la ama più. È costretta ad accettare continuamente relazioni extraconiugali da parte del marito, un fautore della "coppia aperta". Inizialmente, la donna prova tristezza, arrivando ad ipotizzare il suicidio; poi si rende conto di essere ancora giovane e dunque pronta per iniziare una nuova vita. Proprio quando ha strada libera, il marito comincia ad essere geloso e impedirle di continuare una storia con un fisico, candidato Premio Nobel.

Coppia aperta quasi spalancata rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni Ottanta in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri

Contemporaneamente. Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di unacoppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile delbel paese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento del punto di vista socioantropologico. Scritto da Dario Fo e Franca Rame, la regia è di Alessandro Tedeschi, già interprete straordinario di Carrozzeria Orfeo.

La sera dello spettacolo sarà possibile cenare con la formula Piattoteatro, un’iniziativa promossa dal Teatro Politeama in collaborazione con l’Associazione Via Maestra e con alcuni ristoratori del centro di Poggibonsi. Tante possibilità diverse per tutti gli abbonati e gli spettatori della stagione teatrale Politeama per poter cenare in centro prima o dopo gli spettacoli con menù ad hoc pensati per una cena gustosa e veloce a prezzi promozionali (i locali aderenti e i menù saranno consultabili a breve nell’apposita sezione del sito www.politeama.info).

La stagione proseguirà mercoledì 27 novembre al Boccaccio con lo spettacolo Nexus e martedì 3 dicembre al Politeama con Leo Gullotta in Pensaci, Giacomino!

I biglietti per gli altri spettacoli in cartellone sono disponibili in prevendita e possono essere acquistati presso il Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi, in orario cassa teatro (il sabato dalle 16 alle 19, il martedì e il mercoledì dalle 17 alle 19, e il giorno dello spettacolo dalle 18). Grazie alla biglietteria integrata è possibile acquistare i biglietti anche presso le casse del Boccaccio di Certaldo e del Popolo di Colle di Val d’Elsa. È inoltre disponibile la prevendita online sul sito www.politeama.info.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, Chiantibanca.

Informazioni su www.politeama.info o per mail a biglietteria@politeama.info o telefonando al numero 0577-983067.

Fonte: Fondazione ELSA - Ufficio stampa

