Don Donato cittadino onorario di Cerreto Guidi, l'addio dopo 24 anni

Giornata di saluti e abbracci quella di ieri per tutti i cittadini di Cerreto Guidi. L’amministrazione comunale ha concesso difatti la cittadinanza onoraria al sacerdote Don Donato Agostinelli che per 24 anni è stato il parroco del paese e che da dicembre sarà trasferito a Santa Croce sull’Arno. L’intera comunità cerretese è particolarmente legata al parroco che in questi anni è stato una vera e propria figura di riferimento. Con lui è nato a Cerreto il Movimento Shalom e sono stati messi in atto progetti di ristrutturazione delle chiese e di santuari. Ieri erano tanti i presenti alla Pieve di San Leonardo, dove, dopo la santa messa, si è tenuta la consegna eseguita dal sindaco Simona Rossetti. Nel pomeriggio la festa è continuata alla Palazzina dei Cacciatori, con tanti momenti di allegria e malinconia al tempo stesso.

