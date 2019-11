Emesso divieto di avvicinamento a Massa: l'ex compagna lo denuncia per violenza

Oggi, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stato emesso un divieto di avvicinamento per un cittadino italiano nei confronti della sua ex convivente a Massa.

Non molto tempo fa la donna, dopo aver subito violenza verbale e fisica, ha chiesto aiuto alla polizia denunciando i comportamenti dell'uomo. Comportamenti aggressivi anche in pubblico, motivo per il quale la donna ha perso anche il lavoro. Al momento aveva l'intenzione di rivolgersi a un centro antiviolenza.

Oggi la polizia di Massa ha accertato i fatti, la magistratura ha avviato le indagini emettendo un divieto di avvicinamento per l'uomo.

