Francesco Rimoli, Presidente del Circolo ACLI " Aldo Moro" di Montelupo Fiorentino, rivolge un invito ai cittadini per il giorno Martedì 26 Novembre alle ore 21.15 dove, in occasione della giornata contro la violenza sulle Donne, si terrà un Incontro con gli avvocati Chiara Lombardo (patrocinante in cassazione ) e M. Carmen Napolitano.

