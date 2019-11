Gruppo Fotografico Limite, 40 scatti inediti alla Pasquinucci

Inizierà sabato 30 novembre, alle 17, la “Mostra fotografica collettiva soci” e “ Settimana della fotografia” a cura del Gruppo Fotografico Limite che propone, fino al 7 dicembre, un’esposizione, nei locali della ex Fornace Pasquinucci di piazza Dori di Capraia Fiorentina, di 40 immagini inedite realizzate dai soci.

Nell’ambito del percorso espositivo saranno rappresentati numerosi generi di fotografia, dalla paesaggistica al ritratto. Novità di questa settima edizione una serie di appuntamenti, con incontri e videoproiezioni di fotografi, che si svolgeranno da domenica 1 dicembre e fino a venerdì 6 dicembre alle 21.15, in contemporanea alla mostra.

Gli ospiti che daranno vita a questa iniziativa sono Roberto Peruzzi, Cristina Garzone, Piero Sbrana, Paolo Fontani, Silvano Monchi, Sabina Broetto, Virgilio Bardossi. Il giorno conclusivo, sabato 7 dicembre, dalle 9:30 alle 17:30, in collaborazione con il negozio “Ollo Store” di Empoli si svolgerà

la giornata “ Touch and try” con prodotti Canon, Sony, Fujifilm, ecc…. dove sarà possibile testare, in spazi allestiti per l'occasione, gli ultimi arrivi dei vari marchi sia all'interno della Fornace Pasquinucci che per le vie del Borgo di Capraia Fiorentina.

