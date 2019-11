Incidente a Calenzano, muore 21enne: avrebbe perso il controllo della moto

Nel tardo pomeriggio di oggi un ragazzo di 21 anni è morto a seguito di un incidente a Calenzano, in via Barberino. Il giovane avrebbe perso il controllo della moto che stava guidando, urtando un guard rail in uscita da una semicurva.

Secondo quanto si apprende, il ragazzo è morto sul colpo finendo al centro della carreggiata, mentre la moto è stata ritrovata sul lato opposto della corsia. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per soccorso e rilievi dell'incidente.

