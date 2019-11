Incidente in Fi-Pi-Li, c'è un ferito. Chiuso il tratto Empoli Ovest-Empoli: code e disagi

Incidente nella tarda serata di oggi sulla Fi-Pi-Li all'altezza dell'uscita dello svincolo Empoli centro, in direzione Firenze. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma un'auto avrebbe perso il controllo restando di traverso sulla strada. Il tratto di strada da Empoli Ovest e Empoli verso il capoluogo è stato chiuso, ed è stata istituita un'uscita obbligatoria a San Miniato per chi arriva da Pisa. Sul posto sono intervenuti i sanitari e ci sarebbe almeno un ferito che è stato trasportato al pronto soccorso di Empoli, ma avrebbe riportato ferite non gravi. Al momento si registrano oltre 2 chilometri di coda.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

