Le versa alcol sui vestiti minacciando di darle fuoco: 47enne arrestato a Firenze

La cosparge di alcol durante una lite, tentando di darle fuoco per "morire insieme". Per questo un 47enne a Firenze è stato arrestato dalla polizia per tentate lesioni. La coppia si trovava in via del Pesciolino e lui le ha cosparso i vestiti di alcol, minacciando di bruciare anche l'intera casa, un alloggio di fortuna in un'ex fabbrica. La donna è riuscita a fuggire e ad attivare la macchina dei soccorsi.Sul posto oltre alla polizia anche i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118.

