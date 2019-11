Mobilità per due posti con funzione di operaio in Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Firenze ha promosso un avviso di mobilità volontaria esterna (ex art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti in categoria giuridica B1 (ex IV q.f.), profilo professionale di area tecnica con funzioni di operaio, da assegnare al Centro "La Chiusa" nel Comune di Calenzano (Fi).

Tra i requisiti è richiesto il possesso dell'idoneità completa alla mansione lavorativa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché il possesso di patente alla guida C in corso di validità.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 29 novembre 2019.

Il testo integrale dell'Avviso unitamente ai modelli correlati è disponibile sul sito della Città Metropolitana di Firenze all'indirizzo www.cittametropolitana.fi.it, area "Concorsi- Sezione Mobilità".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze