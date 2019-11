Prima divisione, La Perla conquista un punto prezioso a Capannoli

SAN BARTOLOMEO CAPANNOLI vs POLISPORTIVA LA PERLA 3-2 (17-25, 25-23, 25-18, 12-25, 15-13)

Sabato scorso la Polisportiva La Perla ha ottenuto un punto prezioso contro una squadra, quella del San Bartolomeo, che in passato è sempre riuscita a mettere in difficoltà le biancorosse. Si conclude quindi con un sudato 3-2 la sesta partita del Campionato di prima divisione girone b. Sul campo nemico Corti schiera Panzani in regia opposta a Novi, Donati e Borghi al centro, D'Alcamo e Bonifazi schiacciatori, Cipollini libero.

La partenza per le ragazze di Ponticelli è perfetta in tutti gli aspetti ed in circa 15 minuti chiudono il primo parziale. Al cambio campo non cambia la musica, almeno inizialmente, quando le ragazze si portano ad 11-17; poi la luce si spegne e, complici una serie di attacchi avversari fortunati e ben 6 errori al servizio de La Perla, le padroni di casa si portano avanti per 24-19: inutile la rimonta finale, che termina con un errore in difesa su una palla fuori dal terreno di gioco.

Nel terzo set le atlete di Corti sono poco lucide. Entra Nigi al palleggio e Banti per D'Alcamo, dando una scossa alla squadra senza però riuscire a riprendere la corsa avversaria. Nel quarto parziale c'è Campinoti al centro, la squadra riprende le redini del gioco ed un'ottima fase al servizio di Nigi porta le ragazze in vantaggio di 10 punti, fino alla chiusura.

Al tie break è ottima la partenza, ma sul finale un black out generale non permette la vittoria nonostante il recupero fino al 14-13.

Resta il rammarico per aver sprecato l'occasione di far bottino pieno, tuttavia, si torna a casa con un punto importante che permette di mantenere il terzo posto in classifica.

Il prossimo incontro si terrà sabato 30 Novembre alle 21, in casa, contro "ASD Borgo Rosso volley", uno dei diretti inseguitori con 9 punti in classifica.

Bonifazi, Borghi, Novi, Campinoti, Donati, Panzani, D'Alcamo, Cipollini, Nigi, Mali, Alpini, Bianchi, Banti. Allenatore Corti, assistente Esposito.

Fonte: Ufficio Stampa

