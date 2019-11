Suore di Maria Bambina, 100 anni di presenza a Gambassi Terme: fotografie e ricami in mostra

Con queste parole desidero ricordare i festeggiamenti per i 100 anni dell’arrivo delle suore di Maria Bambina a Gambassi, oggi Gambassi Terme. Nel pomeriggio di sabato 23 novembre 2019, in alcuni ambienti della casa di riposo “Gino Incontri”, tante persone del paese e, dei paesi vicini, sono state accolte per un’importate mostra fotografica realizzata dal bravo Conti Giacomo. I personaggi delle fotografie sembravano uscire dal loro involucro cartonato e confondersi con la folla festante ed allegra che ammirava e ricordava.

La gioia e la commozione nei presenti è stata tanta, tanti hanno rivissuto un loro passato, tanti, forse, hanno letto in quelle immagini un messaggio: “Qui, questa sera, verrò a ritrovarti giovinezza passata”. La mostra fotografica, non è stata però, la sola protagonista del pomeriggio perché, in un angolo, facevano bella mostra di sé, dando un tocco di colore, alcuni pregiati lavori di ricamo che oserei definire capolavori. A ricordo dei 100 anni dall’arrivo delle suore al paese, è stato realizzato un piccolo opuscolo con immagini e memorie di persone che hanno voluto fissare, su pagine bianche, le loro emozioni, i loro ricordi e, soprattutto, la storia di questo Istituto che rimarrà, per sempre, una pietra miliare per il nostro paese. I festeggiamenti si sono conclusi domenica 24 novembre 2019, solennità di Cristo Re dell’Universo, con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Silvani. Ancora una volta, la comunità di Gambassi Terme ha voluto far sentire la sua presenza, il suo affetto, la sua riconoscenza a queste nostre instancabili Sorelle, che nonostante il loro quotidiano impegnativo lavoro, riescono a svolgere anche un’attività pastorale nella Parrocchia.

