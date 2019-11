UniSi contro la violenza sulle donne: firmato il Manifesto per l'utilizzo responsabile dell'immagine femminile

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche l’Università di Siena ha firmato oggi il “Manifesto per un utilizzo responsabile dell’immagine femminile”.

Promosso dal Comune di Siena per consolidare modelli di comunicazione ispirati al rispetto della dignità della donna e del principio di pari opportunità, il Manifesto è stato firmato dal rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, e da altri enti e associazioni, nel corso di un evento organizzato al Santa Maria della Scala dal titolo “SDG n. 5 – Parità di genere, condizione indispensabile per uno sviluppo sostenibile”.

“Occupandoci di formazione abbiamo anche il largo compito diffondere messaggi educativi nei confronti dei nostri studenti – ha commentato il rettore dell’Ateneo – . Il tema della parità di genere è per noi particolarmente importante ed è anche uno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Con la firma di oggi rafforziamo pertanto il nostro impegno per la sostenibilità”.

L’iniziativa al Santa Maria della Scala è stata organizzata dall’assessorato comunale alle Pari opportunità in accordo con la Commissione delle Elette, insieme all’associazione USiena Alumni dell’Università di Siena.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena