Violenza di genere, commemorazioni a Pisa: issata la bandiera e svelata la targa per donne e bambine a Palazzo Gambicorti

Il 25 novembre è la Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il Comune di Pisa ha celebrato la ricorrenza con la cerimonia dell’alzabandiera su Ponte di Mezzo, sul quale è stata issata la bandiera arancione, colore ufficiale della giornata, alla presenza della vicesindaco con delega alle pari opportunità Raffaella Bonsangue, della vice presidente del consiglio cittadino pari opportunità Michela Ciangherotti, del Questore di Pisa Paolo Rossi e di numerose autorità civili e militari.

"Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare questa giornata e che hanno aderito – dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsangue -. La partecipazione a questo tipo di iniziative è molto importante perché il problema della violenza sulle donne non è solo una questione di autorità giudiziaria, ma è un problema socioculturale, per cui è necessario l’impegno di tutti, un impegno trasversale tra tutte le forze politiche e tutte le istituzioni, affinché si rimuovano le cause di questa piaga che costituisce motivo di vergona per la nostra comunità e affinchè sia fatta opera di sensibilizzazione, soprattutto tra i più giovani e tra le donne stesse perchè sappiano difendersi e far rispettare la proprio dignità. Oggi siamo qui riuniti a issare questa bandiera e la facciamo sventolare per la libertà". "La città di Pisa sta rispondendo positivamente a questa giornata, giornata che deve segnare l’inizio proficuo di una collaborazione tra le forze militari, civili e la società, lavoro che noi portiamo avanti con impegno come consiglio cittadino" dichiara la vice presidente del consiglio cittadino pari opportunità Michela Ciangherotti.

Dopo l’alzabandiera, la cerimonia si è spostata nell’atrio di Palazzo Gambacorti, dove è stata svelata una targa commemorativa per tutte le donne e le bambine vittime di violenza. Alle celebrazioni hanno partecipato il Questore di Pisa Paolo Rossi, il Maggiore della 46^ Brigata Aerea Rosa Linda Lucchesi, il capo di gabinetto della Prefettura Ciro Silvestro, il maggiore dei Carabinieri di Pisa Salvatore Leone, il dirigente della Polizia di Stato Virgilio Russo e il sostituto commissario Sandra Orsini, il comandante della Guardia di Finanza, il comandante del Capar, il generale Caruso del Corpi Speciali CONFASE, la vice presidente del consiglio cittadino pari opportunità Michela Ciangherotti, le consigliere comunali Giulia Gambini e Maria Scognamiglio e l’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone, che ha contribuito all’acquisto della targa.