Violenza di genere, 'Non una di meno' realizza un flashmob alla biblioteca Fucini

Oggi 25 novembre 2019 giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, il collettivo Nudm Empoli, ha realizzato un flashmob presso la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, per dare voce alle vittime di femminicidio, raccontando le storie di cinque donne uccise dai loro compagni o mariti, figli perciò di una società patriarcale che ancora oggi non vuole risolvere un problema strutturale e non certo emergenziale.

Abbiamo scelto la biblioteca, luogo di silenzio per poter dare a queste donne una voce, e cultura, perché solo da qui si possono costruire le basi per una società che riconosca e garantisca la parità dei generi. Il video del flashmob è disponibile sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram Non una di meno Empoli.

