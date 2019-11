Ai donatori di sangue Fratres miele e biscotti in regalo dalle aziende terremotate

Un regalo diverso, unico, che del Natale ha l’essenza. Il Gruppo donatori di sangue Fratres “dr. Gino Conti” di Sesto Fiorentino ha scelto di regalare ai suoi donatori molto più che il solito panettone, ma miele e biscotti provenienti dalle piccole aziende delle zone terremotate del centro Italia. Un’idea nata per caso e poi cresciuta, tanto da coinvolgere altre sedi e arrivare alla cifra di 5mila euro.

“Miele e biscotti, la colazione perfetta del donatore - commenta Stefano Bonsi, presidente del gruppo Fratres di Sesto Fiorentino - Cercavamo un regalo che potesse aiutare chi ha bisogno e siamo entrati in contatto con l’associazione “Io non crollo” di Camerino. E’ stata subito sintonia, abbiamo scelto i prodotti e contattato le aziende locali. Un’esperienza davvero coinvolgente e la riconoscenza di queste persone ci ha colpito a tal punto da spingerci a fare di più, così abbiamo coinvolto altri gruppi”.

E così miele e biscotti delle piccole aziende delle aree terremotate saranno il regalo di Natale anche per i donatori dei gruppi di Borgo San Lorenzo, Empoli, Varlungo, Figline, Galluzzo, Rifredi e Badia a Ripoli, per un totale di quasi 900 ordini.

Domenica 1 dicembre il gruppo Fratres di Sesto Fiorentino andrà a ritirare i regali e soprattutto conoscerà chi c’è dietro le aziende e i prodotti. “Sarà un momento molto emozionante - racconta Bonsi - conosceremo le loro storie e ci faremo ispirare dalla loro forza di volontà. Gli siamo vicino, queste persone non devono essere lasciate sole”. Visiteranno anche le zone colpite dal terremoto e ancora da ricostruire, le cosiddette zone rosse.

Il Gruppo Fratres di Sesto Fiorentino è cresciuto in questo 2019: da 156 donatori nel 2018 oggi se ne contano ben 348, di cui 36 sono persone che non donavano da più di due anni e 156 sono i donatori che hanno iniziato quest’anno. “Siamo molto soddisfatti - commenta Bonsi - Anche le donazioni sono aumentate in un anno, da 220 a 526. Abbiamo attivato molte campagne di sensibilizzazione e promozione e continueremo a farlo anche il prossimo anno, coinvolgendo sempre di più la rete di associazioni locali e le istituzioni”. I progetti e gli obiettivi futuri verranno presentati nel corso di un’iniziativa aperta a tutti i donatori in programma il prossimo 15 dicembre, durante la quale verranno consegnati anche i regali.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino