Al Pecci di Prato il quarto Forum dell'Economia Circolare

Venerdì 29novembre 2019, alla Sala del Cinemadel Centro Pecci di Prato, si svolgerà la Quarta Edizione toscana del Forum dell’Economia Circolare, con relatori prestigiosi provenienti da tutta Italia, e con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana.

Dopo l’approvazione del pacchetto europeo sull’economia circolare, anche la Regione Toscana ha legiferato in modo esaustivo in materia. È infatti pienamente vigente la legge regionale N. 48 del 2018, che promette di ridefinire obiettivi e contenuti minimi di tutta la programmazione regionale in vista di una effettiva e concreta transizioneverso un modello circolare di società e di economia. Nel frattempo, Legambiente (in collaborazione con la Fondazione Ecosistemi) ha istituito l’Osservatorio Appalti Verdi, con l’obiettivo di monitorare l’attività delle pubbliche amministrazioni sul tema del Green Public Procurement e dei Criteri Ambientali Minimi.

La nostra azione, a partire da una mera analisi statistica, intende verificare la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di GPP/CAM, in Italia e in Europa. Per costruire e rafforzare il mercato dei prodotti in materia prima seconda, occorre infatti che la premialità, sancita dall’obbligo dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d’appalto, sia davvero rispettata da tutti gli Enti Pubblici. Senza deroghe, timidezze e lentezze ad oggi incomprensibili.Il Forum sull’Economia Circolare in Toscana, alla sua quarta edizione, giunge infine all’indomani dell’approvazione della normativa che definisce finalmente i termini giuridici della vexata quaestiodell’end of waste.

La norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto, che integra il testo unico ambientale, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale col Decreto Salvaimprese, per quanto ancora perfettibile, promette di migliorare nettamente lo scenario d’azione entro il quale l’economia circolare potrà e dovrà muoversi.

“Siamo particolarmente orgogliosi di organizzare questa IV edizione del FORUM Nazionale dell’Economia circolare -dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana –perché interviene in un momento decisivo per tutto il settore. La nuova normativa sull’end of wasteda speranza a tutti gli addetti ai lavori che finalmente il cambio di paradigma dell’economia lineare a quella circolare si realizzi concretamente.”“Continua la collaborazione con Legambiente sul tema dell’economia circolare che da 2016 è una strategia di questa amministrazione –sottolinea l’assessore del Comune di Prato Valerio Barberis–, consapevoli che Prato è una delle realtà europee più importanti sul tema”.