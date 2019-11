'Antisemitismo, un pericolo sottovalutato', incontro a Empoli

Il tema dell’antisemitismo rimane sempre di un’attualità disarmante, anche ai giorni nostri, proprio per questo motivo l’Associazione Italia-Israele di Firenze ha organizzato un evento, patrocinato dal Comune di Empoli, in collaborazione con l’Associazione nazionale ex deportati, intitolato “Antisemitismo, un pericolo sottovalutato”.

L’incontro si svolgerà lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 17.15, presso l’auditorium del Palazzo Pretorio, in Piazza Farinata degli Uberti.

Il coordinatore sarà Valentino Baldacci, Presidente dell’Associazione organizzatrice; l’ incontro vedrà la presenza di due docenti dell’Università di Firenze, Zeffiro Ciuffoletti e Gigliola Sacerdoti Mariani.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli