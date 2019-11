Arrestato pusher dopo fuga in centro a Arezzo, i passanti applaudono

Arrestato un pusher in pieno centro ad Arezzo. Si tratta di un 47enne tunisino che appena rintracciato dalla polizia, si è dato alla fuga per le vie del centro. Dopo l’inseguimento, l’uomo è stato fermato e la gente presente ha applaudito gli agenti. Il tunisino, che era già stato arrestato l'anno scorso durante un'operazione antidroga, è stato trovato in possesso di tre blocchi di hashish ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. Al momento è in attesa di essere processato per traffico di stupefacenti.

