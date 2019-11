Arrestato 6 anni fa per rapina, in carcere prima della fuga

È stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Prato nella sera di domenica 24 novembre un pluripregiudicato italiano sessantenne colpito da ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Prato.

L’uomo che è noto alle forze di Polizia poiché in passato già arrestato per furto, rapina e maltrattamenti in famiglia, dovrà scontare in carcere una pena di due anni inflitta per una rapina consumata in Prato nel settembre del 2013.

I militari, che avevano la descrizione del catturando, lo hanno riconosciuto mentre percorreva la locale via Montalese.

Gli elementi raccolti raccontano che stesse progettando di lasciare la città per nascondersi altrove.

