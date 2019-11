Autodromo del Mugello, Confesercenti: "Risorsa indispensabile per il territorio"

Il Nuovo Centro Commerciale Naturale “Corte dei Vicari” di Scarperia, in accordo con Confesercenti Mugello, ha partecipato questa mattina, insieme ad altri soggetti, alla riunione della Quarta Commissione consiliare "Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture” della Regione Toscana. Oggetto della riunione le attività dell’Autodromo del Mugello anche in riferimento ad una nuova proposta di legge regionale in merito.

I rappresentanti del Nuovo Centro Commerciale Naturale “Corte dei Vicari” di Scarperia ha portato all’attenzione dei membri della Commissione il forte ritorno, economico, turistico, di promozione del territorio, rappresentato dalle attività dell’’Autodromo del Mugello, che non si limita a quello legato alle gare, ma che trova anche – e soprattutto – nell'attività quotidiana un momento essenziale per la salvaguardia delle attività produttive, del commercio e del turismo, in primis di Scarperia ma per tutto il comprensorio, che proprio grazie a queste attività costanti, sono cresciute nel corso degli anni e manifestano oggi una certa vivacità.

L’Autodromo del Mugello è una risorsa indispensabile per il territorio e sono i dati a dimostrarlo. Il recente studio Irpet e Centro Studi Turistici relativo al 2017 stima a livello ricettivo che le notti trascorse nel nostro territorio e correlate alle attività del Circuito siano 210.000. I dati definitivi del Mugello, diffusi dalla Città Metropolitana, relativi allo stesso anno, parlano di 505.000 presenze complessive. Questo significa che l’impatto del Circuito sul SLL (Sistema Locale del Lavoro) in Mugello è quindi del 40%. Lo stesso Studio evidenzia come le attività dell’autodromo contribuiscano a generare il 2,78% del PIL del SLL ed il 3,40% delle Unità di Lavoro Annue del SLL.

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio stampa

