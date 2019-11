Chiasso Barletti, festeggiamenti a Lucca per la riqualificazione della via: raddoppiati i negozi in un anno

Da sei a dodici negozi, la metà dei quali arrivati nell'ultimo anno, andando così a riqualificare e a rilanciare, anche sotto il profilo artigianale, una delle vie più antiche del centro storico lucchese. Non poteva essere festeggiato in modo migliore il primo compleanno del progetto Chiasso Barletti, promosso e lanciato un anno fa dall'amministrazione comunale, insieme con Confcommercio Lucca e Massa-Carrara, per consentire a un gruppo di commercianti-artigiani di aprire la propria attività nei fondi sfitti della via, dati – per il periodo natalizio 2018 – in comodato d'uso gratuito dai proprietari. Un'operazione inedita, resa possibile grazie al lavoro di Paola Granucci, responsabile dell'agenzia immobiliare Casamica Realestate, e alla disponibilità dei proprietari dei fondi, che hanno messo a disposizione gli immobili gratuitamente, senza chiedere l'affitto, permettendo così agli artigiani e ai commercianti interessati di avviare l'attività. Un anno dopo i negozi sono addirittura aumentati e quella che sembrava una semplice sperimentazione si è trasformata in un centro commerciale-artigianale nel cuore di Lucca, già addobbato per le festività natalizie grazie anche alla collaborazione di Papeschi.

A festeggiare questo successo sono stati gli assessori comunali Valentina Mercanti e Gabriele Bove e il direttore di Confcommercio Lucca, Rodolfo Pasquini, insieme con gli esercenti e i proprietari dei fondi di Chiasso Barletti.

Nell'occasione l'amministrazione comunale ha illustrato il progetto per il decoro urbano di Chiasso Barletti, che prevede dieci nuove fioriere in acciaio verniciato grigio antracite, già installate, e due targhe, anch'esse in acciaio, che verranno appese alle estremità di Chiasso Barletti, lato via Santa Lucia e via Fillungo, a mo' di insegna di benvenuto.

I negozi presenti in Chiasso Barletti sono: Be abbigliamento, Casamica Immobiliare, Chocolat, Cartoleria Brancoli, Fatmama Vintage, Etta's bookshop, La Guerra di Paco vineria e ristoro, Arte al 24 di Sandra Rigali, Friking Lucca-Youth Clothing Store, RossoRamina - manifattura ceramica italiana, Elena Camilla Bertellotti gioielli, Kebab Shop.

