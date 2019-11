Convegni UniFi, dall'antropologia alle malattie respiratorie: il programma degli appuntamenti

Convegno "Nel Segno di Magellano tra terra e cielo. Il viaggio nelle arti umanistiche e scientifiche di lingua portoghese e di altre culture europee in un'ottica interculturale e interdisciplinare"

Programma 27 Novembre 2019 - 29 Novembre 2019 - ore 9.30 Sede: Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Aula Magna, via Laura, 48 - Firenze

Organizzazione: Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF), Dipartimento di Fisica e Astronomia, Instituto da Cooperação e da Língua CAMÕES, Ambasciata del Portogallo a Roma, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL), Associazione italiana di studi portoghesi e brasiliani (AISPEB)

Convegno "The Periodic Table: our Legacy for Current Challenges"

Ha 150 anni e non li dimostra. La Tavola periodica degli elementi chimici, uno dei più straordinari sistemi per comprendere la più profonda natura della materia e prevederne il comportamento, è ancora oggi fonte di ricerca e di spunti per il futuro non solo della chimica, ma anche della fisica nucleare e della filosofia della scienza. Per salutare questa ricorrenza – l'UNESCO ha dichiarato il 2019 come "International Year of the Periodic Table" – mercoledì 27 novembre, a partire dalle 10, si terrà presso la Sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti un convegno dal titolo "The Periodic Table. Our Legacy for Current Challenges". L’appuntamento è organizzato dall’Università di Firenze, dalla rivista scientifica internazionale Substantia, edita dalla casa editrice dell’Ateneo Firenze University Press, e dalla Fondazione Ferroni.

Il convegno si aprirà con il saluto del rettore Luigi Dei. Interverranno Pierandrea Lo Nostro, docente di Chimica fisica di Unifi e responsabile scientifico di Substantia, su “The celebration of the Periodic Table”; Duccio Tatini dell’Ateneo fiorentino su “Overlook on Substantia”; Vincenzo Balzani, professore emerito dell’Università di Bologna in lizza per il Nobel nel 2016, su “Sending light on the Periodic Table”; Brigitte Van Tiggelen della Science History Institute, di Parigi su “International Year of the Periodic Table. The art of commemorating and what history of science can do for scientists”; Annette Lykknes della Norwegian University of Science and Technology di Trondheim su “The Women Behind the Periodic System and What These Stories Can Teach us About Science?”

Per l’occasione saranno presentati anche sei numeri speciali di Substantia dedicati alla Tavola Periodica e ad argomenti di ampio interesse quali l'acqua, l'energia, la sostenibilità, la "open science". Ogni pubblicazione è curata da esperti di fama internazionale.

27 Novembre 2019 - ore 10 Sede: Istituto degli Innocenti (Sala Brunelleschi, Piazza Santissima Annunziata, Firenze) Organizzazione: Substantia (an International Journal of the History of Chemistry) e Fondazione Enzo Ferroni. Per informazioni: pierandrea.lonostro@unifi.it

Convegno "Il POLITE vent'anni dopo. Analisi, buone pratiche e prospettive future sul tema della parità di genere nei libri di testo"

Programma 28 Novembre 2019 - ore 15 Sede: Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), aula 101, via Laura, 48 - Firenze

Organizzazione: Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana, Consiglio Regionale della Toscana, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), Edizioni Erickson

Incontro "In memoria del Professor Paolo de Bartolomeis"

Giovedì 28 novembre il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” (DIMAI) ricorderà Paolo de Bartolomeis, a tre anni dalla sua scomparsa (viale Morgagni 67/a, aula 1 - ore 15.30).

Dopo i saluti del rettore Luigi Dei e del direttore del DIMAI Giorgio Ottaviani sarà presentato il primo volume degli scritti di de Bartolomeis “Matematica. Passione e conoscenza” a cura di Fiammetta Battaglia, Antonella Nannicini e Adriano Tomassini, editi da Firenze University Press. Seguiranno gli interventi di Alessandro Ghigi (Università di Pavia), su "Alcuni aspetti Riemanniani dell'immersione di Torelli", e di Andrea Cattaneo (Università di Firenze), su "Dimensione di Kodaira e curvatura". Durante l’incontro verrà presentato il vincitore del terzo assegno di ricerca in memoria di de Bartolomeis, finanziato dalla sua famiglia.

De Bartolomeis è stato docente di Analisi matematica e Geometria ed ha ricoperto la carica di direttore dell’Istituto di Matematica applicata di Ingegneria; i suoi studi sono stati dedicati in particolare alla Geometria differenziale reale e complessa

Programma

28 Novembre 2019 - ore 15.30 Sede: Dipartimento di Matematica e Informatica, aula 1 - viale Morgagni 67/a - Firenze Organizzazione: Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" (DIMAI)

Giornata di iniziative "L'Antropologico compie 150 anni"

Una realtà culturale unica, la più antica in Italia nel suo genere, un giro del mondo e dei suoi popoli in venti sale. Il Museo di Antropologia ed Etnologia dell'Università di Firenze festeggia 150 anni.

Ne celebrano la ricorrenza una giornata di apertura gratuita, un convegno sulla storia e le prospettive del museo, un momento musicale e un ricco calendario di visite guidate.

L'appuntamento è giovedì 28 novembre a Palazzo Nonfinito (ore 9.30, aula 1, via del Proconsolo, 12) con il rettore Luigi Dei, la vicesindaca di Firenze Cristina Giachi, la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, il presidente del Sistema Museale dell'Ateneo fiorentino Marco Benvenuti, il direttore del Dipartimento di Biologia David Caramelli. Porteranno il loro saluto anche Piero Mannucci, presidente della Società Italiana di Antropologia e Etnologia – fondata anch'essa nel 1870 - e Luca Sineo, presidente della Associazione Antropologica Italiana.

La storia e le prospettive future delle collezioni, che durante la giornata saranno aperte liberamente al pubblico, saranno oggetto degli interventi delle curatrici del Museo Maria Gloria Roselli, Monica Zavattaro e Francesca Bigoni. A seguire, una tavola rotonda, vedrà Elisabetta Falchetti, Vito Lattanzi, Giorgio Manzi e Claudio Rosati, esperti di museologia e antropologia, dialogare di interculturalità, accessibilità e mission futura del museo.

Alle ore 16 incontro con Corrado Dalmonego, antropologo e missionario della Consolata, che da anni opera all’interno delle Comunità Yanomami nell'Amazzonia brasiliana: verranno illustrate le attività di ricerca e filmografia realizzate da un gruppo di giovani nativi.

Una performance musicale di Leonardo Radicchi e Nazareno Caputo, dal titolo "Melodie Migranti", concluderà la giornata alle ore 18, con una guida all'ascolto a cura del musicologo Stefano Zenni: un viaggio alla scoperta dell'origine affascinante di alcune melodie popolari che nascono dalla migrazione e dall’ ibridazione di motivi musicali attraverso il mondo.

Il programma per i 150 anni del Museo di Antropologia prevede anche numerose visite guidate gratuite a tema, disponibili su prenotazione (telefonando allo 055-2756444 o scrivendo a edu.msn@unifi.it), che si svolgeranno da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. Sarà così possibile ripercorrere i viaggi del grande esploratore James Cook, addentrarsi nel mistero della costruzione del Palazzo Nonfinito, scoprire le collezioni provenienti dall'Africa, avvicinarsi alle culture degli Aborigeni Australiani, dei Papua della Nuova Guinea o dei Maori della Nuova Zelanda.

Il Museo di Antropologia e Etnologia nacque nel 1869 grazie a Paolo Mantegazza, figura poliedrica di antropologo, medico, politico, sostenitore delle teorie darwiniane sull'evoluzione degli esseri viventi e dello studio dell'uomo in rapporto con l'ambiente: nello stesso anno Mantegazza fu chiamato a ricoprire la prima cattedra universitaria italiana di Antropologia presso l'Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, l’antenato dell'Ateneo fiorentino.

Il nucleo originale del Museo risale alle raccolte medicee e a quelle del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana ma le collezioni col tempo si sono arricchite grazie ai viaggi di esplorazione e alle spedizioni intraprese dal XVI secolo in poi, come – ad esempio - quella di James Cook nel Pacifico, quella di Odoardo Beccari in Nuova Guinea e molte altre più recenti, come quella di Fosco Maraini in Giappone.

Il Museo conserva 30.000 manufatti etnografici, raccolti nell'arco di cinque secoli e provenienti dai cinque continenti, oltre a 7.000 reperti antropologici che vanno dalla preistoria all'epoca moderna, 40.000 stampe fotografiche e 7.000 negativi, 800 calchi anatomici in gesso, 80 strumenti scientifici e un ricco archivio di lettere, documenti e manoscritti.

28 Novembre 2019 - giovedì 28 novembre, dalle ore 9.30 Sede: Palazzo Nonfinito, aula 1, via del Proconsolo, 12 - Firenze Organizzazione: Università di Firenze, Sistema Museale di Ateneo (SMA)-Museo di Antropologia e Etnologia, in collaborazione con la Società Italiana di Antropologia e Etnologia

Per informazioni: edumsn@unifi.it 055/2756444

Convegno "RespirAMI. Un viaggio consapevole verso la corretta gestione dell’asma e delle malattie respiratorie croniche"

Programma 29 Novembre 2019 - ore 17.30 Sede: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, NIC3, aula 7, largo Brambilla, 3 - Firenze Organizzazione: Respiriamo Insieme (RI), con il patrocinio di Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Università di Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze

